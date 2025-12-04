Algeria conferma condanna a 7 anni per il giornalista francese Christophe Gleizes Macron | Profondamente preoccupato

La Corte d’appello di Tizi Ouzo, in Algeria, ha confermato ieri la condanna a sette anni di reclusione per il giornalista sportivo francese Christophe Gleizes, 36 anni, accusato di “ apologia del terrorismo “. Il miglioramento delle relazioni franco-algerine e il rilascio, il mese scorso, dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal hanno alimentato le speranze per l’appello di Gleizes. Ora, l’unica possibilità per lo scrittore sportivo di essere rilasciato è ottenere la grazia dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Le journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, a vu sa peine de sept ans de prison confirmée en appel, ce mercredi 3 décembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

