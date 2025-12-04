Alexander-Arnold si sottoporrà oggi ad accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio alla coscia

2025-12-04 12:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il difensore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold sarà sottoposto oggi ad ulteriori accertamenti per l’infortunio alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare ieri sera contro l’Athletic Bilbao. Il terzino è uscito zoppicando dalla vittoria per 3-0 a San Mames dopo 53 minuti, apparentemente ferendosi nell’atto di fare un passaggio lungo a Kylian Mbappe. È un altro duro colpo per Alexander-Arnold, che era a metà della sua migliore prestazione con la maglia del Real prima dell’infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

La stampa spagnola dà una sentenza pesantissima all’inizio di stagione di Alexander-Arnold al Real Madrid: le difficoltà gli impediscono di giocare bene. - facebook.com Vai su Facebook

C’è anche la firma di Conor Bradley nella vittoria del Liverpool contro il Real Madrid. Non è la prima volta che l’erede di Trent Alexander-Arnold - accolto dai fischi di Anfield Road - si esalta contro i Blancos: era già successo nel novembre 2024 a cura di Vai su X

Alexander Arnold, che sfortuna: primo assist in Liga col Real, poi l'ennesimo infortunio - 0 con un Mbappé travolgente e ritrova il successo dopo un mese in campionato,. Da tuttomercatoweb.com

Il tocco di Alexander-Arnold che ha convinto l’Inghilterra: agli Europei giocherà in un altro ruolo - La visione del Ct Southgate prende forma e dopo l'amichevole contro la Bosnia vinta 3- fanpage.it scrive

Il Liverpool: "Alexander-Arnold ci ha comunicato che andrà via". Lo aspetta il Real - Arnold lascia il Liverpool, è in scadenza a fine stagione, per andare al Real Madrid lo hanno comunicato i Reds in una nota ufficiale: "Trent Alexander- sportmediaset.mediaset.it scrive

Liverpool, ora è ufficiale: Alexander-Arnold lascia il club. Il messaggio d'addio sui social - Il giocatore inglese dice addio ai Reds dopo 20 anni: "È la decisione più difficile della mia vita". Scrive gazzetta.it

Il ragazzo di Liverpool è diventato uomo: Alexander-Arnold saluta Anfield - Arnold saluta la sua città: ecco la storia del “semplice ragazzo di Liverpool i cui sogni son diventati realtà” “La decisione più difficile della mia vita“. Da gianlucadimarzio.com

Alexander-Arnold saluta il Liverpool: "È stata tutta la mia vita". E il futuro dice Real - Il Liverpool ha vinto il campionato di Premier League, ma in estate vedrà qualche cambiamento in alcuni ruoli chiave. tuttosport.com scrive