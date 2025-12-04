Alex Voyat | Sono dispiaciuto non volevo offendere la comunità islamica
“Mi dichiaro dispiaciuto di aver utilizzato parole forti e non consone che sono state il frutto di un momento di tensione in aula. L’intenzione non era certo quella di offendere la comunità islamica”. Con queste parole il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alex Voyat si è scusato per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
