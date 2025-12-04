Alessio Vassallo moglie e figli vita privata | il matrimonio con Ginevra Pisani

Alessio Vassallo moglie e figli dell’attore di L’Altro Ispettore. Alessio Vassallo è uno dei giovani attori più promettenti dello spettacolo italiano, dotato di fascino e talento. Tra i suoi primi lavori, ricordiamo il film La vita rubata con Beppe Fiorello, seguito dalla soap opera “Agrodolce” su Rai 3. Il suo esordio al cinema risale nel 2006 con il film Niente storie. In televisione si fa conoscere in alcuni ruoli in Squadra Antimafia, Capri 2, Romanzo Siciliano, I Medici, Il Giovane Montalbano e Lolita Lobosco. Nel 2022-2023 è stato protagonista in Sopravvissuti, Se mi lasci ti sposo, Sei Donne il Mistero di Leila e La Stoccata Vincente. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Alessio Vassallo moglie e figli, vita privata: il matrimonio con Ginevra Pisani

Contenuti che potrebbero interessarti

Cesare Bocci, tutto il suo talento nella fiction L’Altro Ispettore. Sempre molto convincente in ogni interpretazione. Qui si adatta in un contesto tutto toscano, dimostrandosi amico fedele di Mimmo. Con Alessio Vassallo fa un’accoppiata vincente. Bravissimo co - facebook.com Vai su Facebook

Alessio Vassallo: “Mia moglie Ginevra? Ogni giorno è un regalo”/ “Non ho figli ma sarei un buon padre” - celebra l’amore per sua moglie Ginevra e alimenta la curiosità su ‘L’altro ispettore’. ilsussidiario.net scrive

Chi è Alessio Vassallo? Origini e vita privata dell'attore - Si chiama Alessio Vassallo, l'attore di Palermo che abbiamo visto recitare in “Il giovane Montalbano”, “La scelta ... Scrive tag24.it

Alessio Vassallo, dalla moglie Ginevra Pisani al passato difficile: "La ludopatia mi ha fatto perdere oltre 50mila euro" - Protagonista della fiction diretta da Paola Randi è Alessio Vassallo, nei panni di Domenico Dodaro, per gli amic ... corrieredellumbria.it scrive

Alessio Vassallo, chi è: L’altro ispettore, moglie Ginevra Pisani e ludopatia/ “Ho perso tanti soldi” - Alessio Vassallo si confessa: «Al gioco ho perso oltre 50mila euro». Segnala ilsussidiario.net

Alessio Vassallo è “L’altro ispettore”, figura esemplare a caccia della verità dietro le morti sul lavoro - Qui deve occuparsi di incidenti in aziende, sui cantieri, in fabbriche, cercare la verità dietro morti drammatiche. Si legge su iodonna.it

Alessio Vassallo, "L'altro ispettore", la moglie Ginevra Pisani, l'amore tossico, la ludopatia: «Al gioco ho perso oltre 50mila euro» - Il 2 dicembre in prima serata su Rai1 va in onda la nuova serie "L'altro ispettore". msn.com scrive