Alessandro Lombardi eletto presidente regionale Fiaip
Alessandro Lombardi, originario di Pontedera ma residente a Viareggio, è stato eletto nuovo presidente di Fiaip Toscana, la Federazione agenti immobiliari professionali. Resterà in carica nel quadriennio 2025–29. Insieme a lui eletti la vice presidente Ramona Valceanu di Siena, il segretario regionale Federico Pelosini di Cecina (Livorno). La dirigenza regionale è composta anche dai presidenti interprovinciali già eletti: Armando Barsotti (Pisa–Lucca), Felice Caliolo (Massa Carrara), Carlotta Galletti (Firenze-Prato-Pistoia), Claudia Baronetto (Livorno) e Serena Badiali (Grosseto). Alessandro Lombardi, nato nel 1975 a Pontedera e abitante come si diceva a Viareggio, è titolare dell’agenzia immobiliare Il Quadrifoglio a Fornacette (Pisa) e associato Fiaip dal 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Simone Beni. Tokay · My Love. Oggi, nell’ultimo consiglio regionale FIAIP della Toscana ho avuto l’onore di appuntare la mia spilla FIAIP alla giacca di Alessandro Lombardi, un sorta di passaggio di testimone dal Past PRESIDENT al Presidente neo eletto Ale - facebook.com Vai su Facebook
