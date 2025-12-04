Alessandro Lombardi, originario di Pontedera ma residente a Viareggio, è stato eletto nuovo presidente di Fiaip Toscana, la Federazione agenti immobiliari professionali. Resterà in carica nel quadriennio 2025–29. Insieme a lui eletti la vice presidente Ramona Valceanu di Siena, il segretario regionale Federico Pelosini di Cecina (Livorno). La dirigenza regionale è composta anche dai presidenti interprovinciali già eletti: Armando Barsotti (Pisa–Lucca), Felice Caliolo (Massa Carrara), Carlotta Galletti (Firenze-Prato-Pistoia), Claudia Baronetto (Livorno) e Serena Badiali (Grosseto). Alessandro Lombardi, nato nel 1975 a Pontedera e abitante come si diceva a Viareggio, è titolare dell’agenzia immobiliare Il Quadrifoglio a Fornacette (Pisa) e associato Fiaip dal 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Lombardi eletto presidente regionale Fiaip