Alessandro Ansaldo gli insulti omofobi e il pestaggio Denunciati tre 17enni romani

Gli insulti omofobi e il pestaggio. Un'aggressione brutale avvenuta tra il 13 e il 14 settembre all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di largo Argentina. Vittima un 25enne, Alessandro Ansaldo. I carabinieri hanno identificato e denunciato tre romani di 17 anni ritenuti autori. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Alessandro Ansaldo, gli insulti omofobi e il pestaggio. Denunciati tre 17enni romani

Approfondisci con queste news

Giovedì 4 dicembre il DIEF ospiterà il seminario tenuto da Ansaldo Green Tech dal titolo: "ELETTROLISI AEM - dalla ricerca al prodotto" nel contesto del corso "Modellazione di Macchine Elettrochimiche" Il seminario si terrà presso il laboratorio LINFA dall Vai su Facebook

"SERR EDIL S.N.C. DI RAMONDETTI CLAUDIO E GALLI ALESSANDRO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Alessandro Ansaldo, gli insulti omofobi e il pestaggio. Denunciati tre 17enni romani - Un'aggressione brutale avvenuta tra il 13 e il 14 settembre all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di largo Argentina. Da romatoday.it

Alessandro Ansaldo, gli insulti omofobi e il pestaggio. Si stringe il cerchio intorno al branco - Ma dall'analisi dei filmati qualche elemento in più è stato acquisito. Secondo romatoday.it

Alessandro Ansaldo, identificati gli aggressori del 25enne: nella Capitale 300 casi di omofobia all'anno - Nella Capitale si registra in media un caso di omolesbobitransfobia ogni giorno: sono infatti circa 300 i «contatti» annui della Gay Help Line, il numero verde gratuito (800713713) attivo da vent’anni ... Lo riporta roma.corriere.it

Alessandro Ansaldo, 25enne picchiato a Roma perché gay: gli aggressori ripresi dalle telecamere - Ma gli investigatori sono sicuri che quei giovani inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza del Centro siano gli aggressori di Alessandro Ansaldo, il 25enne insultato ... Secondo ilmessaggero.it

Alessandro Ansaldo picchiato perché gay a Roma, c'è l'identikit degli aggressori: uno biondo come Justin Bieber, l'altro capelli castani e barbetta - In mano un primo identikit sommario dei due violenti del branco, i carabinieri di Prati stanno visionando le immagini delle telecamere disseminate lungo Corso Vittorio Emanuele dove il 25enne ... Da ilmessaggero.it

Alessandro Ansaldo picchiato perché gay, c'è l'identikit degli aggressori - In mano un primo identikit sommario dei due violenti del branco, i carabinieri di Prati stanno visionando le immagini delle telecamere disseminate lungo Corso Vittorio Emanuele dove il 25enne ... Secondo ilmattino.it