Alessandra Menaglio strongwoman | è fra le prime dieci donne più forti del mondo

Chiuro (Sondrio), 4 dicembre 2025. Nona nel 2023, quindicesima lo scorso anno e ora, di nuovo nella top ten. È valtellinese di Chiuro, ha 32 anni e una laurea in Economia la decima donna più forte al mondo. E quando si dice forte, ci si riferisce a chi, come lei, un metro e sessanta di statura per 64 chili di peso, con un braccio solo ne solleva 90 in formato manubrio oppure massi che paiono scogli. Alessandra Menaglio lo fa e lo ha ben dimostrato al recente Mondiale in Texas, dove dopo due giorni di prove è riuscita ad accedere al terzo, quello che – appunto – ha l aureato i migliori Strongmen e le migliori Strongwomen del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessandra Menaglio strongwoman: è fra le prime dieci donne più forti del mondo

News recenti che potrebbero piacerti

Alessandra Menaglio: «Ero un’impiegata sedentaria e sovrappeso, ora sono una delle donne più forti d'Europa» - No, non è il caso che dica quante calorie assumo quotidianamente per mantenere il mio stato di forma. Secondo milano.corriere.it

Alessandra Menaglio, la 31enne tra le donne più forti d'Europa: «Ero sovrappeso e sedentaria, così ho cambiato la mia vita» - Da ragazza sedentaria e sovrappeso che si lamentava sul divano, è diventata una delle donne più forti d’Europa, nella sua categoria di peso: i 64 chili. leggo.it scrive

Alessandra Menaglio, Campionessa Italiana di Strongman, "Una disciplina completa che trasforma la vita" - Pratico questa disciplina da un anno e mezzo e l’anno scorso ad ottobre sono diventata Campionessa italiana della categoria U64 dopo ... sport.quotidiano.net scrive