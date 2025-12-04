Alessandra Amoroso versione mamma dolcissima | le prime foto con la figlia

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi tre mesi dalla nascita della figlia Penelope Maria, Alessandra Amoroso regala ai follower un nuovo post Instagram con foto e video che bene raccontano il suo ruolo di mamma tenerissima e premurosa perfettamente conciliato quello di cantante. Amoroso è tornata a lavoro dopo il periodo di. 🔗 Leggi su Today.it

alessandra amoroso versione mamma dolcissima le prime foto con la figlia

© Today.it - Alessandra Amoroso versione mamma (dolcissima): le prime foto con la figlia

