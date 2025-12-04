Alessandra Amoroso su Instagram con la figlia Penelope | la foto è tenerissima

Dopo settimane lontana dal clamore dei riflettori, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con uno scatto dolcissimo su Instagram: tiene tra le braccia la sua piccola Penelope, mostrando tutta la gioia e la tenerezza del nuovo ruolo da mamma. L’immagine è un piccolo ritratto di vita reale, lontano dalla musica e dai palcoscenici, ma carico di emozione e delicatezza. Un gesto semplice, che racconta un momento di quotidianità autentica e che ha subito conquistato il cuore dei fan. Alessandra Amoroso mamma di Penelope: la foto su Instagram. Nella foto, Alessandra stringe fra le braccia la piccola Penelope. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandra Amoroso su Instagram con la figlia Penelope: la foto è tenerissima

