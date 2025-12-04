Aldo Giovanni e Giacomo Attitudini | almeno una La forza di essere un trio

Certo la pagella non lasciava presagire un gran futuro per quello studente. Alla voce “profitto e interesse per gli studi“ era scritto: "Continua a non partecipare alle lezioni, dimostrando completo disinteresse". E subito sotto, alla richiesta si specificare le sue attitudini, il verdetto implacabile: "Nessuna". Quella pagella delle medie era di Aldo Baglio che poi di attitudine ne ha dimostrata eccome, formando con Giovanni Storti e Giacomo Poretti un trio comico di pluridecennale, formidabile successo. E Aldo Giovanni e Giacomo. Attitudini: nessuna è il documentario di Sophie Chiarello – con una canzone originale di Brunori Sas –, da oggi nelle sale, che, partendo dall’attualità, e in compagnia dei tre, ne ripercorre la carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aldo Giovanni e Giacomo. Attitudini: almeno una. La forza di essere un trio

