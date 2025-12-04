Alberto Angela stasera a Splendida Cornice

Come ogni giovedì, Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce divulgazione, ironia e satira, in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2025. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Alberto Angela, uno dei più amati divulgatori italiani, che la sera di Natale, giovedì 25 dicembre, condurrà la serata evento Stanotte a Torino e che, a Splendida Cornice, in collegamento da via Teulada, racconterà il suo ultimo libro Cesare. La conquista dell’eternità. Dal Sudan interverrà Elena Giovanella, anestesista di Emergency. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Alberto Angela stasera a Splendida Cornice

