Albero di Natale al Politeama tutto pronto | sarà acceso domenica pomeriggio

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’albero di Natale sistemato nei giorni scorsi davanti al Politeama verrà accesso domenica 7 dicembre, alle 18. Lo fanno sapere dal Comune attraverso una nota. Quest’anno il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Auto System, storica concessionaria automotive cittadina che ha scelto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

