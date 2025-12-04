Albero di Natale al Politeama tutto pronto | sarà acceso domenica pomeriggio
L’albero di Natale sistemato nei giorni scorsi davanti al Politeama verrà accesso domenica 7 dicembre, alle 18. Lo fanno sapere dal Comune attraverso una nota. Quest’anno il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Auto System, storica concessionaria automotive cittadina che ha scelto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
