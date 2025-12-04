"La variante al Piano Strutturale che presentiamo va a redistribuire il numero di camere ricavabili all’interno di eventuali strutture ricettive da realizzare in alcuni edifici termali, già fissati da diversi anni fino a un massimo di 200 per la Salute, anche da altri stabilimenti in viale Verdi. Inoltre, abbiamo previsto l’aumento della superficie scolastica edificabile in città, il primo passo per realizzare il nuovo polo a Montecatini". Beatrice Chelli, vicesindaco e assessore all’urbanistica, ha introdotto così, la scorsa settimana, le novità decise per lo strumento di indirizzo comunale. Il Piano Strutturale conteneva già una previsione di struttura ricettiva alla Salute e, adesso, il Comune, mantenendo lo stesso numero massimo di camere alberghiere previsto da diversi anni, ha deciso di consentire questa possibilità anche a eventuali acquirenti di Leopoldine, Grocco ed Excelsior in modo da rendere più appetibile una possibilità del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberghi nelle Terme. Anche all’Excelsior. Leopoldine e Grocco