Albanese pure l' Onu prende le distanze | I giornalisti vanno protetti dalle violenze

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giornalisti non devono mai "subire alcuna forma di violenza, sia fisica, verbale o intimidatoria, ovunque si trovino" e anzi devono esserne "protetti". Ora pure l'Onu scarica Francesca Albanese che, nonostante il suo ruolo di "relatrice speciale", nei giorni scorsi aveva detto che l'assalto alla redazione de La Stampa doveva essere un "monito" per i giornalisti affinché facciano meglio il loro lavoro. Lo ha ribadito il portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite durante una conferenza stampa in cui Mike Wagenheim di i24NewsEn ha chiesto un commento sulla questione. "Come sapete, i relatori speciali diranno ciò che i relatori speciali hanno da dire", ha detto il portavoce, "Per il Segretario Generale è molto chiaro che i giornalisti non dovrebbero mai subire alcuna forma di violenza, ovunque si trovino, sia essa fisica, verbale o intimidatoria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

