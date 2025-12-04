Al via Più libri Più liberi | la compagnia dei censori migliore sponsor per Passaggio al bosco

La prima giornata di “Più libri più liberi” è stata un successo per Passaggio al Bosco, il cui stand è stato molto visitato. Non che il clima fosse totalmente disteso: la sorveglianza privata era rafforzata e c’è stato qualche tentativo di provocazione, ma è finito diluito dalla curiosità di chi allo stand si avvicinava per scrutarne l’offerta, additata come impresentabile dalla “compagnia dei censori” che avrebbe voluto mettere al bando la casa editrice. La “compagnia dei censori” migliore sponsor per Passaggio al bosco. Non sono mancati poi gesti di vicinanza e solidarietà e persone che hanno immortalato l’acquisto del libro in una foto, la cui destinazione più probabile appare quella dei social: una risposta alla grancassa del bavaglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

