Al via ordini per nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway

ROMA (ITALPRESS) – Dal lancio di Dacia Sandero in Francia nel 2008, il Brand ha venduto circa un milione di unità di questo modello di successo. Anche in Italia Sandero ha confermato il suo ruolo di best seller. Nel 2024, si è attestata come veicolo più venduto nel mercato privati in Italia. Nel 2025, Dacia ha rivisitato questo modello di successo, offrendo novità in termini di design ed equipaggiamenti. All’esterno, la berlina acquisisce una nuova firma luminosa, una calandra inedita, nuove protezioni in Starkle® e aggiunge due nuove tinte di carrozzeria: l’inedito Giallo Ambra e Sandstone, già disponibile nella gamma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it