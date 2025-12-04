Al via l’edizione di Più libri più liberi 2025
Più libri più liberi 4-8 dicembre, La Nuvola – Roma Al via la Fiera Nazionale della Piccola e Media E ditoria Ragioni e sentimenti – I libri, le idee e il dibattito al centro della fiera E’ iniziata Più libri più liberi la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria alla Nuvola, un volume sospeso e leggero nel cuore dell’Eur. Il centro congressi ha aperto le sue porte, accogliendo circa 10 mila studenti arrivati da tutta Italia e dall’estero che hanno popolato con la loro vivacità la fiera, visitando gli oltre 604 editori e partecipando agli eventi a loro dedicati. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) si è tenuta alla presenza di Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Paola Passarelli, Direttrice generale del MIC – Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Maurizio Forte Direttore Centrale per i settori dell’Export di ICE Agenzia, Claudio Carserà, AD di EUR SPA, oltre a Innocenzo Cipolletta, Presidente AIE, Annamaria Malato, Presidente di Più libri più liberi e Lorenzo Armando, Presidente Gruppo piccoli editori AIE. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
