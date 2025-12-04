Al via la rassegna C’è Natale a La Nova! con Neri Marcorè Raphael Gualazzi Carmen Souza e Mario Venuti

Nell’ambito della quarta edizione di “Altri Natali”, iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nei giorni 11, 12, 13 e 14 dicembre il complesso monumentale di Santa Maria la Nova ospita la rassegna “C’è Natale a La Nova!”, organizzata dall’Associazione culturale Musica dal Mondo, con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

