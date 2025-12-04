Al via la mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani a Novoli
NOVOLI – Presso l’Ostello Novello di Novoli, in piazza Regina Margherita, si terrà l’inaugurazione della mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani “I Respiri dell’Anima”.Intervengono: Chiara Armillis - Psicointerprete d’arte, performer, Enrico Romano - Poeta, presidente del “Premio Le Muse”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Impressionismo e oltre, 52 capolavori all'Ara Pacis di Roma. In mostra opere di Degas, Matisse, Picasso, Renoir e Van Gogh #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma ift.tt/MUd4tjy Vai su X
Al via la mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani a Novoli - NOVOLI – Presso l’Ostello Novello di Novoli, in piazza Regina Margherita, si terrà l’inaugurazione della mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani “I Respiri dell’Anima”. Come scrive lecceprima.it
Al via la mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani sabato 6 dicembre a Novoli - Novoli in Piazza Regina Margherita presso l’Ostello Novello, inaugurazione mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani“I Respiri ... Si legge su corrieresalentino.it
Iperrealismo, in mostra le opere del maestro Francesco Capello - E' lui il protagonista del nuovo appuntamento di “Percorsi”, l’iniziativa culturale promossa da Prisma Laboratorio Artistico ... primachivasso.it scrive
La mostra di opere pittoriche su carta . Il viaggio nella memoria di Profeta - L’artista milanese esporrà in una personale le sue creazioni con materiali come libri e vecchi ... Riporta ilgiorno.it
Antonioni da Ferrara a Barcellona, 19 opere pittoriche in mostra - Andranno a Barcellona le 19 opere di Michelangelo Antonioni della serie 'Le montagne incantate': saranno prestate dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara per la mostra ... Come scrive ansa.it
Opere sulla via Crucis, ad Atina mostra di Sorrentino - È stata inaugurata nei giorni scorsi, ad Atina, nei locali del centro anziani “Antiguggine”, la mostra dell’artista Antonio Sorrentino. Segnala ilmessaggero.it