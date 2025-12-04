Al via la mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani a Novoli

4 dic 2025

NOVOLI – Presso l’Ostello Novello di Novoli, in piazza Regina Margherita, si terrà l’inaugurazione della mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani “I Respiri dell’Anima”.Intervengono: Chiara Armillis - Psicointerprete d’arte, performer, Enrico Romano - Poeta, presidente del “Premio Le Muse”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

