Al via la IX edizione di Campania Terra Felix

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Premio Giornalistico Internazionale “Campania Terra Felix”, giunto alla sua nona edizione e ormai riconosciuto come uno degli eventi più rappresentativi del panorama culturale e mediatico campano. La cerimonia si svolge nel suggestivo scenario del Palazzo dell’Ostrichina, cuore storico del Parco Borbonico del Fusaro, luogo simbolo dei Campi Flegrei. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

