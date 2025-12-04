Al via la IX edizione di Campania Terra Felix

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Premio Giornalistico Internazionale “Campania Terra Felix”, giunto alla sua nona edizione e ormai riconosciuto come uno degli eventi più rappresentativi del panorama culturale e mediatico campano. La cerimonia si svolge nel suggestivo scenario del Palazzo dell’Ostrichina, cuore storico del Parco Borbonico del Fusaro, luogo simbolo dei Campi Flegrei. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Argomenti simili trattati di recente

Campi Flegrei. . DIRETTA - Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” IX ^ Edizione venerdì 5 dicembre 2025 iniziativa dell'Associazione della Stampa campana "Giornalisti Flegrei”, del Consiglio Nazionale e Regionale dell'Ordine dei Giornal - facebook.com Vai su Facebook

Premio “Campania Terra Felix”: a Bacoli la IX edizione tra eccellenze del giornalismo e tradizione natalizia - La magia del Parco Borbonico del Fusaro farà da cornice, venerdì 5 dicembre 2025, alla nona edizione del Premio giornalistico internazionale "Campania Terra ... Secondo ilmattino.it

Al via la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale” - L’evento, realizzato in collaborazione con il partner digitale Almaviva Group, è dedicato alla piattaforma regionale che promuove e valorizza il patrimonio culturale mediante l’impiego delle tecnologi ... Come scrive msn.com

Al via la seconda edizione di CiAV-Cinema ad Alta Voce Fest - Cinema ad Alta Voce Fest, che per la sua seconda edizione sceglie di nuovo Napoli come cornice ideale per ... Si legge su ansa.it

Premio Leonardo, presentata la IX edizione - Si è svolta presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Premio Leonardo, in programma venerdì 26 settembre alle 18. Segnala ansa.it