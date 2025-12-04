Al via la 35esima maratona di Fondazione Telethon

Al via anche nel Piacentino la maratona Telethon. A dettare il ritmo, come sempre, il coordinatore provinciale Bertuzzi Italo. Con lui le volontarie, i volontari e i tanti donatori della provincia di Piacenza, quale segno concreto del valore umano e civico della nostra comunità. I piacentini sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Al via la 35esima maratona di Fondazione Telethon

Al via la 35esima maratona di Fondazione Telethon - Tour de force in tante postazioni per raccogliere fondi. Lo riporta ilpiacenza.it

La ricerca è un dono meraviglioso, al via maratona Telethon Rai - "La ricerca è un dono meraviglioso" è la frase chiave insieme alla parola 'rarità', che signifca unicità ma anche fragilità, della maratona televisiva Rai per la raccolta di fondi destinati alla ricer ... ansa.it scrive

Telethon, al via maratona Rai: la raccolta fondi per la ricerca parte sabato 13 dicembre - È la terza volta i ricercatori scoprono una cura «rara»: prima i bambini con la leucodistrofia metacromatica non avevano futuro. Si legge su roma.corriere.it