Al via i lavori di ristrutturazione di 8 alloggi erp a Madonna dell' Acqua

Sono ufficialmente partiti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via Aurelia ai civici 25, 27 e 29, nella frazione di Madonna dell'Acqua. L'intervento, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Al via i lavori di ristrutturazione di 8 alloggi erp a Madonna dell'Acqua

