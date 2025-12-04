Al Napoli Racing Show 2025 ‘scaldano i motori’ le eccellenze campane dell’universo ittico

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il supporto operativo di Sviluppo Campania S.p.A., parteciperà al Napoli Racing Show 2025, in programma dal 6 all’8 dicembre lungo l’Arena del Lungomare Caracciolo. La presenza regionale si inserisce nell’ambito delle attività del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze dell’agroalimentare e del comparto ittico campano, favorendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali e la diffusione di pratiche di consumo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Napoli Racing Show 2025 ‘scaldano i motori’ le eccellenze campane dell’universo ittico

