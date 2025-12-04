Al lavoro in un capannone in Sardegna | operaio ferito a una gamba
L’INFORTUNIO SUL LAVORO. Grave un 57enne di una ditta esterna di Bergamo impegnato in un cantiere ad Arborea, in provincia di Sassari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Un grave incidente sul lavoro presso la l’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito mentre eseguiva lavori di manutenzione all’interno di un capannone - facebook.com Vai su Facebook
Operaio resta incastrato nel macchinario del caseificio ad Arborea: la gamba gli è stata amputata - Grave incidente sul lavoro presso l'azienda 3A di Arborea, in Sardegna: un operaio di 56 anni ha subito la parziale amputazione della gamba ... Si legge su fanpage.it
