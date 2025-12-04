Al Jazzamore il clarinettista di fama internazionale Bepi D' Amato

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre, sul palco del Jazzamore, arriva un clarinettista di fama internazionale: Bepi D’Amato, musicista abruzzese considerato tra i massimi interpreti europei dello strumento e riconosciuto da critica e pubblico come uno dei veri eredi del leggendario Buddy DeFranco. Un rapporto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

