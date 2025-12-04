Al Grido cineteatro di Vasto c' è Serate Indaco rassegna di tre spettacoli dedicati alla memoria all’identità e al coraggio
Indaco TeatroGiovani presenta Serate Indaco, una rassegna di tre spettacoli dedicati alla memoria, all’identità e al coraggio. Tre serate che attraversano epoche e vicende diverse, unite da un filo comune: la forza di chi sceglie di resistere di fronte alla Storia. Da venerdì 5 a domenica 7. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
