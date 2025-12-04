Al Falcone Borsellino passeggeri in crescita del 6,5% a novembre | cala del 20% la tariffa aeroportuale media

L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un’altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576.481 passeggeri, pari a +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Aumentano anche i movimenti: +3,25% (3.752 contro 3.634 voli del novembre 2024). Secondo i dati diffusi da Gesap. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al Falcone Borsellino passeggeri in crescita del 6,5% a novembre: cala del 20% la tariffa aeroportuale media

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

... - Aeroporto Internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" Vai su Facebook

Al Falcone Borsellino passeggeri in crescita del 6,5% a novembre: cala del 20% la tariffa aeroportuale media - L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un’altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576. mondopalermo.it scrive

Aeroporto Palermo, a novembre crescono i passeggeri, +6,5% - L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un'altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576. Da ansa.it

Aeroporti: a novembre +6,5% passeggeri al Falcone Borsellino. Battisti (Gesap), accelerazione sostenuta da azioni industriali - (FERPRESS) – Palermo, 4 DIC – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un’altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576. Da ferpress.it

Aumentano traffico e ricavi commerciali al "Falcone Borsellino" - L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a segnare buone performance anche ad agosto, con oltre un milione di passeggeri in transito. Riporta ansa.it

Pizzeria Falcone-Borsellino? Si può, perché "la memoria è sbiadita" - Può 'sbiadire', può 'svanire' la memoria di Falcone e Borsellino? Lo riporta avvenire.it

Falcone e Borsellino, i conti ancora aperti a 33 anni dalle stragi e il rischio di nuovi veleni - Trentatré anni sono trascorsi dalle stragi che uccisero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, gli stessi che aveva Gesù di Nazareth quando fu crocifisso. Segnala roma.corriere.it