al comune 584mila euro per gli esprori

L’Amministrazione comunale incassa un risultato di grande peso nella trattativa con Rfi sul potenziamento ferroviario della tratta Rho–Parabiago. Dopo settimane di confronto, è stato infatti raggiunto un accordo che prevede il riconoscimento di un’indennità pari a 583.289,65 euro: una cifra più che raddoppiata rispetto alle prime proposte avanzate dalla società ferroviaria. Un traguardo che il Comune definisce "importante", frutto – spiegano da Palazzo – della fermezza e della determinazione con cui l’ente ha difeso il valore del proprio patrimonio e degli spazi pubblici interessati dai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

