Al Centro HOPE uno Sportello fiscale CAF e Patronato con CNA Pensionati

Gli abitanti del quartiere I Passi, e in particolare le persone over 65, potranno contare su un nuovo servizio di prossimità. È infatti aperto lo Sportello Fiscale CAF e Patronato promosso da CNA Pensionati, ospitato all'interno del Centro Aggregativo Polifunzionale HOPE, in via Belli 16.

Questa mattina al Centro HOPE Associazione La Tartaruga abbiamo presentato l' apertura dello sportello CAF di CNA Pensionati Pisa. Tutti i Venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30 sara possibile fare ISEE, RED, informazioni e richieste per i Bonus emanati dal

