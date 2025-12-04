Al Centro HOPE uno Sportello fiscale CAF e Patronato con CNA Pensionati

Gli abitanti del quartiere I Passi, e in particolare le persone over 65, potranno contare su un nuovo servizio di prossimità. È infatti aperto lo Sportello Fiscale CAF e Patronato promosso da CNA Pensionati, ospitato all’interno del Centro Aggregativo Polifunzionale HOPE, in via Belli 16. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

