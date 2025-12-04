Al centro Creativo Casentino è stato aperto un nuovo sportello di ascolto di VivArte
Aps, un’associazione di promozione sociale che si occupa di assistenza ISEE, bonus sociali, mediazione linguistica, ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, asilo politico, sostegno ai detenuti e alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
