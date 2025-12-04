Al buio nel ventre della roccia per un anno | il vino conservato alla Gurfa torna alla luce per illuminare le grotte di Alia
Oltre un anno al buio, nel ventre della roccia, in un luogo dalla storia millenaria: le 72 bottiglie di vino selezionate dalla produzione di Tenuta Regaleali e conservate nelle Grotte della Gurfa di Alia hanno concluso il processo di affinamento e adesso sono pronte per tornare dalla penombra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
