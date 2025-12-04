Al Baretti il film Reinas fa discutere del Perù anni 90 tra terrorismo e inflazione con il console Ernandez

Nuovasocieta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Pochi sanno che tanti peruviani, che animano anche la forte comunità torinese, sono in parte usciti dal loro paese negli anni 90. Uno di quei periodi in cui iperinflazione e terrorismo rendevano la vita quanto mai difficile ai suoi abitanti”. Lo ha ricordato al cinemateatro Baretti il Console generale del Perù a Torino  Ezio Valfrè Ernandez, presente per la proiezione della pellicola “Reinas”. Terza opera cinematografica della regista peruviana, naturalizzata svizzera,  Klaudia Reynicke, ambientata, in modo quanto mai originale, nel difficile contesto del Perù anni ‘90.   “Un bel lavoro, molto apprezzato, ma il film, per scelta leggero, non esprime il clima quanto mai teso che abbiamo vissuto in quegli anni”,  ha aggiunto il Console, nel locale  sold out, con molti giovani attentissimi che si sono fermati anche per il  confronto finale. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

al baretti il film reinas fa discutere del per249 anni 90 tra terrorismo e inflazione con il console ernandez

© Nuovasocieta.it - Al Baretti il film “Reinas” fa discutere del Perù anni 90, tra terrorismo e inflazione, con il console Ernandez

Altre letture consigliate

Recensione di Claudia Catalli - Aurora e Lucia sono due sorelle peruviane che stanno per partire per il Minnesota insieme alla madre. Lo riporta mymovies.it

Reinas, un'opera che si fa amare, parlando di legami affettivi e di utopia di cambiamento - Aurora e Lucia sono due sorelle peruviane che stanno per partire per il Minnesota insieme alla madre. Riporta mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Baretti Film Reinas Fa