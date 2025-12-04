Al Baretti il film Reinas fa discutere del Perù anni 90 tra terrorismo e inflazione con il console Ernandez

“Pochi sanno che tanti peruviani, che animano anche la forte comunità torinese, sono in parte usciti dal loro paese negli anni 90. Uno di quei periodi in cui iperinflazione e terrorismo rendevano la vita quanto mai difficile ai suoi abitanti”. Lo ha ricordato al cinemateatro Baretti il Console generale del Perù a Torino Ezio Valfrè Ernandez, presente per la proiezione della pellicola “Reinas”. Terza opera cinematografica della regista peruviana, naturalizzata svizzera, Klaudia Reynicke, ambientata, in modo quanto mai originale, nel difficile contesto del Perù anni ‘90. “Un bel lavoro, molto apprezzato, ma il film, per scelta leggero, non esprime il clima quanto mai teso che abbiamo vissuto in quegli anni”, ha aggiunto il Console, nel locale sold out, con molti giovani attentissimi che si sono fermati anche per il confronto finale. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Al Baretti il film “Reinas” fa discutere del Perù anni 90, tra terrorismo e inflazione, con il console Ernandez

