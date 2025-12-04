Aisafety sensori telecamere e IA per prevenire infortuni sul lavoro

Si chiama Aisafety il sistema di supervisione che combina sensori, telecamere e Intelligenza Artificiale per la sicurezza dei lavoratori addetti a macchine e sistemi produttivi presentato dall’ Università di Pisa al Polo tecnologico di Navacchio (Pisa), dove è stato installato un tornio e un robot per eseguire una dimostrazione del suo funzionamento. “In ambito industriale – spiega Paolo Nepa, docente di Ingegneria nel settore dei campi elettromagnetici all’Università di Pisa – molti infortuni degli operatori addetti all’uso delle macchine sono legati in qualche modo al comportamento dell’utilizzatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Si chiama Aisafety, il sistema per la sicurezza dei lavoratori che combina sensori, telecamere e Intelligenza Artificiale realizzato dall’Università di Pisa al Polo tecnologico di Navacchio. Una soluzione tecnologica per prevenire infortuni degli addetti all’uso dell Vai su Facebook

Ecco AISAFETY, sensori e intelligenza artificiale per la sicurezza dei lavoratori ift.tt/SUqQNrB ift.tt/i4wHxcy Vai su X

Ia, sensori e telecamere per prevenire infortuni sul lavoro - Si chiama Aisafety il sistema di supervisione che combina sensori, telecamere e Intelligenza Artificiale per la sicurezza dei lavoratori addetti a macchine e sistemi produttivi ... Come scrive msn.com

Stop ai morti sul lavoro: "Sensori, telecamere e intelligenza artificiale. Mai più come Luana" - Polo Tecnologico di Navacchio e Università di Pisa presentano ’Aisafety’ "Un sistema di supervisione in grado di fermare in tempo i macchinari". Si legge su msn.com

Telecamere e IA a caccia incendi: le antenne per cellulari diventano sentinelle dei grandi parchi - A tutela dei parchi di Roma – dalla Riserva di Monte Mario al Parco del Pineto – e non solo. Si legge su repubblica.it

Telecamere e IA per gestire videosorveglianza, 'Gmg sarà test' - Tremila telecamere già in funzione, algoritmi di analisi e tecnologie avanzate per il controllo e la gestione della videosorveglianza. Riporta ansa.it