Airc torna la grande asta online solidale | come partecipare fino al 7 dicembre
Firenze, 4 dicembre 2025 - Quest’anno, per entrare nell’atmosfera della tradizionale asta natalizia promossa dal Comitato Toscana Fondazione Airc, basta un click. L’iniziativa, che celebra quarant’anni di impegno e solidarietà, si svolgerà online dal 25 novembre a domenica 7 dicembre. Un’occasione unica per scoprire, comodamente da casa, un catalogo ricco di idee originali per i regali di Natale e, al contempo, sostenere il lavoro di oltre 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. “La nostra asta quest’anno taglia il traguardo dei quaranta anni di vita inserendosi nel calendario degli appuntamenti per celebrare i sessanta anni di attività di Fondazione Airc – spiega Raffaello Napoleone, presidente Comitato Toscana Fondazione AIRC -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
