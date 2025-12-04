Ain Zara la battaglia che scoprì un tesoro
Il 4 dicembre 1911, durante la guerra Italo-Turca, i bersaglieri conquistarono l'oasi di Ain Zara. Durante i lavori di trinceramento venne alla luce un mosaico. Era il primo reperto dell'antica città di Oea, l'attuale Tripoli. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info
