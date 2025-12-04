Ai Quartieri Spagnoli tre vicoli intitolati a tre cuochi che hanno scritto la storia della cucina napoletana

Si tratta di Ippolito Cavalcanti, Vincenzo Corrado e Antonio Latini, vissuti tra il Seicento e l'Ottocento, ai quali si deve buona parte della moderna cucina napoletana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

