AI il vero bersaglio di Draghi è l’Europa che non sa decidere

Nel suo intervento al Politecnico di Milano, Mario Draghi ha scelto parole che vanno oltre l’economia. Rivolgendosi agli studenti, la parte più dinamica del Paese, ha messo in chiaro che la sfida tecnologica globale non aspetta nessuno. L’ Europa, invece, continua a farlo. Da troppo tempo. La cornice era l’inaugurazione dell’anno accademico, ma il suo discorso aveva il tono di un appello civile. E l’argomento dichiarato, l’intelligenza artificiale, era in realtà il cavallo di Troia per una diagnosi molto più radicale: il problema dell’Europa non è soltanto l’AI. È la nostra incapacità di decidere, rischiare, sbagliare, correggere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

