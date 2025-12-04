aiesra ha nominato francesco mancini nuovo chief revenue officer

Torino, 4 dicembre 2025 – ai.esra è lieta di annunciare la nomina di Francesco Mancini come nuovo Chief Revenue Officer (CRO), segnando una nuova fase nel percorso di crescita dell’azienda nel campo del cyber risk management e della cybersecurity. L’ingresso di Mancini rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo intrapresa fin dalla fondazione nel 2024, mirata a rendere ai.esra un punto di riferimento nel settore delle soluzioni di analisi predittiva del rischio, in un panorama normativo e tecnologico sempre più complesso. Con quasi trent’anni nel settore ICT e cybersecurity, Mancini ha occupato posizioni chiave in aziende globali come Symantec, CyberArk, Fortinet, Skybox Security e Cyberbit. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

