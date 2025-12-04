Agropoli il Comune chiude il Centro di Accoglienza Straordinario | emerse irregolarità

Chiuso il Centro Migranti ad Agropoli. Il responsabile dell'Area 5 - Governo del territorio, pianificazione territoriale, patrimonio e datore di lavoro del Comune di Agropoli, l'ingegnere Agostino Sica, ha ordinato tramite apposito provvedimento la cessazione dell'uso collettivo del CAS (Centro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Agropoli, il Comune chiude il Centro di Accoglienza Straordinario: emerse irregolarità

Contenuti che potrebbero interessarti

https://www.stiletv.it/news/113778/agropoli-comune-chiude-centro-di-accoglienza-migranti-a-moio-emerse-irregolarita - facebook.com Vai su Facebook

Agropoli, caso centro accoglienza: ordinanza di chiusura del Comune, la replica della società: “Ricorso al Tar” - "Tutto in regola, pareri positivi da Prefettura e Asl. Come scrive infocilento.it

Agropoli: chiuso centro di accoglienza in località Mooo - Arrivano novità per il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) situato in via Fontana Saracena, in località Moio Alto ad Agropoli. Lo riporta infocilento.it

AGROPOLI, CHIUSE SCUOLE PER ALLERTA METEO ARANCIONE DEL 25 NOVEMBRE 2025 - Avvisi: Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato l’ordinanza prot. Come scrive cilentonotizie.it

Agropoli, un centro specializzato per bambini autistici in un immobile confiscato - Ad Agropoli, un immobile confiscato alla criminalità organizzata si appresta a rinascere come simbolo di legalità e inclusione. Come scrive ilmattino.it

Agropoli, vietato fumare in spiaggia e nei parchi pubblici - Sarà vietato fumare sulle spiagge e nei parchi pubblici della città di Agropoli (Salerno), nel Cilento. ansa.it scrive