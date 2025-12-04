Agro di Isola Sacra | 3 eventi tra cultura musica e tradizione per le festività
Fiumicino, 4 dicembre 2025 – L’Associazione Agro di Isola Sacra propone tre appuntamenti culturali che accompagneranno la comunità verso le festività natalizie. Il programma unisce memoria locale, musica popolare e gastronomia tipica, con iniziative distribuite tra dicembre e l’inizio del nuovo anno. Il Presepe Isolano apre il calendario. Il primo evento è previsto per sabato 13 dicembre alle 16.30 in via Redipuglia, con la presentazione civile e religiosa del Presepe Isolano, ambientato nell’Isola Sacra del 1955. L’opera resterà esposta fino al 6 gennaio e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della tradizione locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
