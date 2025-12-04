Agrigento ricorda Nello Hamel | presentazione del libro sulla sua eredità civile

L’Associazione Solidarietà – Libera associazione di volontariato Aps, con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, promuove la presentazione del libro “Nello Hamel, un dono per la comunità agrigentina”, un’opera che ripercorre il profilo umano, culturale e politico di una figura che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

