Agrigento ricorda Nello Hamel | presentazione del libro sulla sua eredità civile

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Solidarietà – Libera associazione di volontariato Aps, con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, promuove la presentazione del libro “Nello Hamel, un dono per la comunità agrigentina”, un’opera che ripercorre il profilo umano, culturale e politico di una figura che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

