Agricoltura Confeuro | Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture
Nella giornata di ieri il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso ha partecipato alla cerimonia di premiazione dell'edizione del Premio ANGI – Oscar dell'Innovazione, il prestigioso riconoscimento promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori e dedicato alle eccellenze dell'innovazione italiana. Un evento importante e significativo, svoltosi presso la Camera di Commercio di Roma, che ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo dell'innovazione. "Siamo in un momento complesso – ha dichiarato Tiso – che ci chiama ad affrontare sfide epocali come la transizione ecologica, i nuovi equilibri commerciali mondiali e la trasformazione tecnologica.
