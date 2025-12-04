Dal 9 al 14 dicembre va in scena al Teatro degli Angeli “ Circo Paradiso” lo spettacolo di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, con Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata alla regia.. La compagnia ha conquistato, negli anni scorsi, il pubblico e la critica con gli spettacoli della “trilogia degli ultimi”, Letizia va alla guerra, . Fino alle stelle!, I Mezzalira – in tutto oltre 500 repliche nazionali – per lo stile originale, che mescola modernità e sapore antico, con una maestria in tutte le parti della creazione teatrale, dai testi, alle musiche e alla realizzazione in scena, e con una poetica che rilancia urgenze del cuore, tratte dalla tradizione orale passata, che si confermano oggi universali umani. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Agnese Fallongo e Tiziano Caputo al Teatro degli Angeli con “Circo Paradiso”