Milano, 4 dicembre 2025 – Sputi in faccia e minacce durante un controllo dei biglietti. Aggressioni e insulti che scattano per un banale ritardo, passeggeri fuori controllo che prendono a pugni chi cerca di riportarli alla calma. L’indifferenza di chi assiste alle violenze e si volta dall’altra parte, il coraggio di chi invece interviene. Episodi subiti da lavoratori dei trasporti, in prima linea su bus, treni o aerei. Un problema, quello delle aggressioni sul luogo di lavoro, fotografato anche dai dati Inail. In Lombardia, nel periodo 2019-2024, si sono registrati 487 casi nel solo settore del “trasporto e magazzinaggio”, con un’incidenza maggiore nel comparto del trasporto (85%) e in particolare sui mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressioni ai lavoratori dei trasporti: il triste primato della Lombardia. “Ogni giorno siamo a rischio”