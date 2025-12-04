Aggressione omofoba a Roma denunciati tre ragazzi di 17 anni per lesioni personali

Nonostante il volto tumefatto e le costole rotte, Alessandro Ansaldo non si era tirato indietro e ha cercato i testimoni dell’ aggressione omofoba di cui è stato vittima nella notte tra il 13 il 14 settembre in corso Vittorio Emanuele II, a Roma. E adesso, la svolta nelle indagini: i carabinieri della stazione di piazza Farnese hanno identificato e denunciato tre ragazzi romani di 17 anni, ritenuti i responsabili. I tre minori sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba. “Due mi picchiavano, gli altri ridevano. Mi gridavano: ‘F***** di m****” ha raccontato la vittima che ha riportato un trauma cranio-facciale, la frattura del naso e contusioni costali, con 20 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggressione omofoba a Roma, denunciati tre ragazzi di 17 anni per lesioni personali

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggressione omofoba al ragazzo col ventaglio: denunciati tre 17enni Vai su X

Aggressione omofoba in centro a Roma, denunciati tre 17enni. La violenza avvenne domenica 4 settembre, vittima un 25enne. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione omofoba in centro a Roma, denunciati tre 17enni - La violenza in corso Vittorio Emanuele lo scorso 4 settembre. Riporta rainews.it

Brutale aggressione omofoba a Roma, sputi e botte a un 25enne: identificati tre ragazzi di 17 anni - Tre ragazzi romani di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione omofoba avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre scorsi di cui fu vittima un giovan ... Si legge su virgilio.it

Roma, aggressione omofoba contro Alessandro Ansaldo: identificati tre 17enni - I minori accusati di lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba ... Da msn.com

Sputi, insulti e botte a un 25enne perché gay a Roma, carabinieri identificano i tre aggressori: hanno 17 anni - A due mesi circa dai fatti, i carabinieri sono riusciti ad individuare chi ha picchiato il venticinquenne. Segnala fanpage.it

Spinte, sputi, pugni e insulti a un ragazzo di 25 anni: tre minorenni denunciati per un'aggressione omofoba in centro - I carabinieri della Stazione piazza Farnese hanno identificato e denunciato 3 ragazzi romani, di 17 anni, ritenuti gli autori della brutale ... Segnala msn.com

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «AGGRESSIONE OMOFOBA IN CENTRO A ROMA, DENUNCIATI TRE 17ENNI» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. Riporta agenziagiornalisticaopinione.it