Aggressione omofoba a Roma | denunciati tre minorenni

Roma, 4 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno identificato e denunciato 3 ragazzi romani, di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre scorsi a i danni di un ragazzo di 25 anni, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di largo Argentina, a Roma. Grazie a un’intensa attività investigativa, condotta attraverso l’analisi delle testimonianze raccolte e dei riscontri tecnici disponibili, in corso Vittorio Emanuele II, Piazza Navona, Corso Rinascimento, Piazza Campo de Fiori, Piazza del Biscione, via del Paradiso e anche con indagini classiche, attraverso l’analisi dei pagamenti con carta effettuati dal gruppo nei locali dove erano stati in precedenza, analisi dei social network, verifiche anagrafiche e individuazioni fotografiche, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei 3 minori, denunciati in stato di libertà, gravemente indiziati lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it