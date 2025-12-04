Aggressione in centro fermato il 14enne che ha minacciato due coetanei con un coltello

Uno è stato preso, sugli altri due le indagini proseguono. C'è un primo sviluppo nella vicenda che sabato sera ha visto un tentativo di rapina in centro storico a Ferrara. Verso le 19, infatti, due studenti di appena 14 anni stavano passeggiando in via Amendola per riprendere le proprie.

