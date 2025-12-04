Aggressione e guasto allo scambio ritardi dei treni tra Tradate e Milano

Prima un’aggressione, poi un guasto allo scambio, treni in ritardo questa mattina sulla linea da Tradate a Milano. Mattinata complicata per i pendolari della direttrice che collega il Varesotto a Milano, costretti ad affrontare una serie di pesanti disagi dovuti a due distinti episodi avvenuti nel giro di poche ore. Il primo si è verificato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Aggressione e guasto allo scambio, ritardi dei treni tra Tradate e Milano

