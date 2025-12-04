Aggressione a scopo di rapina alla stazione ferroviaria | vittima uno studente universitario L’episodio ieri a Sezze Scalo

Nel pomeriggio di ieri, alla stazione ferroviaria di Sezze Scalo, un giovane studente di rientro da Roma è stato assalito da un gruppo di ragazzi stranieri. Il branco, composto da cinque giovani, ha agito rapidamente: uno di loro ha strappato dal collo la catenina d'oro del ragazzo, ferendolo in modo evidente. Le ferite riportate dal giovane. Nel tentativo di portare via il monile, l'aggressore ha provocato un segno profondo al collo e alla spalla sinistra, lasciando sul corpo dello studente i segni della violenza subita. Dopo il furto, il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

